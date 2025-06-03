Утром 2 июня, в день проведения ЕГЭ по обществознанию, в Сети опубликовали сканы реальных вариантов, которые попались российским школьникам на экзамене, утверждают «Осторожно, новости» со ссылкой на преподавателей. Некоторые педагоги заявили, что такой масштабной утечки не было уже несколько лет.

Репетитор Дмитрий в беседе с журналистами рассказал, что утром 2 июня, перед официальным стартом ЕГЭ по обществознанию, его московским коллегам прислали сканы одного из вариантов. Как оказалось, вопросы на слитых документах совпали с реальными заданиями на ЕГЭ по обществознанию, которые попадались экзаменуемым, к примеру, в кавказских регионах.

Опубликованные документы начали распространять по школьным чатам, пока их не удалили. Остается неясным, когда именно утечка попала к ученикам.

Дмитрий добавил, что в последний раз схожий слив происходил в 2018 году, однако ситуация не была такой масштабной. По его словам, тогда в Сеть выкладывали в основном фотографии вариантов ЕГЭ, которые делали сами школьники, а не целые сканы вариантов.

«По словам специалиста, вопросы с Дальнего Востока (в формате 17-20), за которые дают около 20 вторичных баллов, совпали с реальным экзаменом на 100%», — утверждается в статье.