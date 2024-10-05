В Госдуме предупредил россиян о мошенничестве под предлогом записи к врачу

Член комитета ГД по информполитике Антон Немкин рассказал, что мошенники в Telegram используют новую схему и обманывают россиян под предлогом записи к врачу, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что злоумышленники атакуют россиян в Telegram под предлогом записи к врачу. Главной целью для них является получение доступа к аккаунтам пользователей на портале «Госуслуги».

Мошенники выдают себя за специалистов системы ЕМИАС и предлагают пользователям перейти в специальные чат-боты якобы для записи к врачу. Человек получает фишинговую ссылку и добровольно может ввести интересующие аферистов данные на их фейковом портале.

Ранее сообщалось, что мошенники связываются с человеком в мессенджерах, соцсетях или по электронной почте и представляются сотрудниками Росфинмонторинга. Чтобы втереться в доверие, преступники отправляют фото поддельных служебных удостоверений, ссылки или куар-коды на сайт службы.