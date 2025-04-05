В Госдуме предложили запретить продавать алкоголь в выходные

Хамзаев: ограничение на продажу спиртного можно распространить на выходные

Ряд российских субъектов ввели запрет на реализацию алкогольных напитков в будние дни. Можно распространить такие ограничения и на выходные дни, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по охране здоровья Бийсултан Хамзаев, оценив положительный эффект от ввода ограничений в Вологодской области.

В этом регионе с 1 марта можно продавать спиртные напитки в будние дни только на протяжении двух часов в день.

Хамзаев отметил, что в ответ на нововведение отсутствует «алкогольный протест». Соответственно, россияне такой закон поддерживают, соблюдают его.

Ранее Хамзаев отмечал, что ограничения по продаже алкоголя в РФ демонстрируют позитивную тематику. Они уменьшают криминальную статистику и помогают пропагандировать здоровый образ жизни.