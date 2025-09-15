В Госдуме предложили запретить браки между двоюродными братьями и сестрами

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что в России стоит запретить браки между двоюродными братьями и сестрами, как это сделали в Азербайджане: такие союзы плохо влияют на наследственность и приводят к «нехорошим мутациям» у детей и внуков, сообщает Газета.ru .

«Считаю, что эти браки все равно являются родственными и заключать их категорически нельзя. В принципе, в нашей традиции это и не принято, это считалось совершенно недопустимым с моральной точки зрения, с традиционной. Но в законодательстве существует этот пробел, поэтому спасибо большое еще раз», — сказал Милонов.

По его словам, в Азербайджане таким образом заботятся о здоровье нации, в этом случае России стоит брать пример.

Ранее сообщалось, что после вступления в силу 1 июля официального запрета на брачные союзы между кузенами и кузинами количество свадеб в Азербайджане упало почти вдвое. В июле этого года в стране зарегистрировали 2694 брака, что представляет собой почти двукратное уменьшение по сравнению с предшествующим месяцем, когда браки между двоюродными родственниками были легальны.