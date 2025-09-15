В Азербайджане стали меньше жениться после запрета на браки между родственниками

Количество женитьб в Азербайджане резко снизилось после официального запрета на браки между родственниками — двоюродными братьями и сестрами. Он вступил в силу 1 июля, сообщает Baza .

По данным изданий Yeniavaz и Turanpress, в июле в Азербайджане заключили 2694 брака — это почти в два раза меньше, чем в июне. Год назад, в июле 2024 года, было заключено 4587 браков.

Свое мнение по этому поводу выразил социолог Узейир Шафиев. Он заявил, что запрет на браки между родственниками серьезно повлиял на количество свадеб в стране. Также он подчеркнул, что молодежь в целом потеряла интерес к институту семьи.

Председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова уверена, что решение властей запретить браки между родными — хороший выход для сохранения национального генофонда. Она подчеркнула, что часто такие союзы приводят к мутациям и другим отклонениям у детей.

