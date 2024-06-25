В Госдуме предложили закрыть пляжи в Севастополе и на Кубани ради безопасности

Депутат Госдумы, замруководителя фракции «Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Гусев выступил с инициативой закрыть пляжи в Севастополе и на Кубани ради безопасности людей, соответствующие письма к губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву и главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву он опубликовал в своем Telegram-канале .

Гусев считает, что в вышеперечисленных регионах нужно временно закрыть пляжи для местных жителей и туристов из-за террористических атак со стороны Украины. Он уверен, что это стало очевидным после удара ВСУ по пляжу Учкуевка.

«Да, это (закрытие пляжей — ред.) принесет неудобства местным жителям и туристам. Приведет к убыткам бизнеса, особенно в жаркий летний сезон. Но так обеспечим безопасность», — подчеркнул парламентарий.

Ранее в Сети появилось видео с пляжа в Севастополе, который атаковали ВСУ. В результате происшествия погибли 4 человека, еще 150 отдыхающих получили травмы различной степени тяжести.