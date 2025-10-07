В Госдуме предложили закрепить ежегодную индексацию зарплат в РФ

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил закрепить ежегодную индексацию зарплат в России во всех сферах в Трудовом кодексе РФ, сообщает ТАСС .

Он отметил, обдумывает соответствующую поправку в Трудовой кодекс с юристами.

По его словам, индексацию зарплат лучше проводить каждый год не раньше 1 февраля, так как в течение января считается реальная инфляция прошлого года. Отсутствие индексации приводит к снижению покупательной способности зарплаты, отметил он.

«Вчерашние 50 тыс. рублей, которые работник получал, спустя год уже не позволяют приобрести то, что можно было приобрести год назад», — пояснил Нилов.

Ранее юрист по трудовому праву, генеральный директор NS Consulting Дмитрий Кофанов заявил, что коммерческие работодатели в России по закону обязаны индексировать заработную плату сотрудникам, но, согласно статье 134 Трудового кодекса, этот процесс не имеет определенных сроков. Размер повышения не указывается, индексация может происходить в виде премий.

