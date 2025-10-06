Без сроков и размеров: юрист рассказал об индексации зарплаты в РФ

Юрист по трудовому праву, генеральный директор NS Consulting Дмитрий Кофанов заявил, что коммерческие работодатели в России по закону обязаны индексировать заработную плату сотрудникам, но, согласно статье 134 Трудового кодекса, этот процесс не имеет определенных сроков. Размер повышения не указывается, индексация может происходить в виде премий.

«В статье написано, что работодатели, не относящиеся к бюджетной сфере, самостоятельно определяют порядок повышения уровня реального содержания заработной платы. Таким образом, у работодателя действительно есть обязанность по такому повышению, но индексация только один из этих способов повышения зарплаты. Как часто и на какой размер повышения закон не устанавливает», — сказал Кофанов в эфире радио Sputnik.

По его словам, В 2017 году Верховный суд РФ отметил, что увеличение заработной платы в контексте ее индексации может осуществляться не только напрямую, но и, допустим, посредством премиальных выплат.

Юрист советует обращаться в прокуратуру или судебные органы, если работодатель не желает проводить индексацию зарплаты.

В случае штрафных санкций, работодателю угрожает административная ответственность согласно части 1 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда). При обращении в суд можно попробовать возместить невыплаченную зарплату, если судебный орган подтвердит право на индексацию, заключил Кофанов.

