В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию пенсионерам

По его словам, с помощью такой выплаты можно компенсировать отставание пенсий от уровня реальной инфляции.

Предполагается, что к Новому году каждый пенсионер в России получит доплату в размере страховой пенсии по старости, но не ниже 1,5 прожиточного минимума пенсионера. Отмечается, что в прошлом году сумма составила почти 23 тыс. рублей.

По словам политика, выплата поможет пенсионерам компенсировать траты на праздничный стол и подарки.

Жители РФ не смогут выйти на пенсию по старости в 2027 году. Это следует из пенсионной реформы, которая проводится в России с 2019 по 2028 год, рассказал экономический аналитик Денис Миролюбов.

