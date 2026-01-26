В Госдуме предложили ввести двухсменную работу воспитателей в детсадах

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что при продлении работы детских садов до 20:00 потребуется переход на двухсменную работу воспитателей и дополнительное финансирование.

Председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина рассказала, что при увеличении продолжительности работы детских садов до 20:00 воспитатели не смогут выдержать такую нагрузку. По ее словам, необходимо ввести двухсменный режим работы.

«Самое главное, что требуется от дошкольных учреждений, — это воспитательная функция. Воспитатель не должен быть уставшим, это абсолютно правильно. Но пока правительство не представило никаких расчетов», — пояснила Останина в эфире радио Sputnik.

Депутат отметила, что главные проблемы перестройки системы — кадровое и финансовое обеспечение. Она подчеркнула, что речь идет не просто о присмотре за детьми, а о полноценном воспитательном процессе, который требует соответствующей оплаты труда. Останина добавила, что финансирование должно быть обеспечено на региональном или федеральном уровне, так как полномочия по содержанию детсадов сейчас лежат на муниципалитетах.

21 января Владимир Путин предложил продлить работу ясельных групп и детских садов до 20:00, чтобы поддержать работающих матерей. В министерстве просвещения России напомнили, что режим работы детсадов определяется самими образовательными организациями и может быть изменен с учетом занятости родителей.

