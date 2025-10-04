В Госдуме предложили ввести для учителей единую надбавку за классное руководство

Депутат Госдумы Владимир Кошелев предложил ввести для учителей единую федеральную надбавку за классное руководство, которая не зависела бы от регионального бюджета, сообщает РИА Новости .

На сегодняшний день эта надбавка состоит из двух частей: одна — федеральная, другая — региональная.

При этом все регионы разные: в одном регионе бюджет позволяет добавить много, а в другом — ограничен.

«Получается разрыв», — отметил Кошелев.

Он добавил, что учителя, которые выполняют абсолютно одинаково сложную работу, в разных регионах страны получают за это разные деньги. Депутат отметил, что такая инициатива позволит удержать кадры «на местах».

Ранее Межрегиональная организация «Отцы рядом» предложила закрепить за учителями право на ежегодный бесплатный отдых в санаториях сроком до 21 дня для борьбы со стрессом и профессиональным выгоранием. Инициатива направлена на рассмотрение в Госдуму.

