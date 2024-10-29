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В Госдуме предложили установить фиксированные цены на авиабилеты

В России предложил ввести фиксированные цены на авиабилеты. Автором инициативы выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев, пишет РИА Новости .

По его словам, стоимость билетов не должна расти по понятным только авиакомпаниям причинам.

Он отметил, что цена на авиабилеты не должна быть плавающей.

«Авиакомпании до сих пор занимаются ценовыми спекуляциями. Это должно быть запрещено законом», — считает депутат.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует доработать регулирование долгосрочных тарифов в аэропортах, чтобы уменьшить издержки авиакомпаний, отражающиеся на стоимости авиабилетов.