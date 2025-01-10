В Госдуме предложили способ выплаты январской зарплаты

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Депутат Госдумы предложил выплачивать два аванса в январе

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов предложил выплачивать два аванса в январе, чтобы убрать разницу в доходах россиян после Нового года, сообщает РИА Новости.

Как считает Гаврилов, аванс нужно разбить на две части — до 15 января и до 20 января.

Это поможет избежать разрыв в доходах, который связан с малым числом рабочих дней в январе после каникул.

Для этого работодателям нужно внести изменения в собственные локальные акты, добавил депутат.

Ранее эксперт поделилась способом, как скопить миллион рублей со средним доходом в России.