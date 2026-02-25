В Госдуме предложили создать «Индекс дружелюбия» для оценки атмосферы школ
Фото - © Медиасток.рф
Депутаты Государственной думы РФ предложили создать «Индекс дружелюбия» школ, отражающий уровень психологической безопасности и комфортности образовательной среды, на основе ежегодных анонимных опросов среди учеников, сообщает РИА Новости.
Соответствующее обращение на имя главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова направили депутаты от фракции «Новые люди» Ксения Горячева, Ярослав Самылин и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
Согласно документу, полученные данные позволят сформировать «индекс дружелюбия» школы, который отражает уровень психологической безопасности и комфортности образовательной среды. Разработка «Индекса дружелюбия» станет эффективным инструментом для раннего выявления и предотвращения случаев травли. Ученики смогут анонимно сообщать о проблеме, органы власти будут принимать проактивные меры по улучшению психологического климата в школах.
По мнению парламентариев, Сбор данных можно проводить через портал «Госуслуги», что гарантирует анонимность, точность и сопоставимость информации.
