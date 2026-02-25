сегодня в 17:03

В Госдуме предложили создать «Индекс дружелюбия» для оценки атмосферы школ

Депутаты Государственной думы РФ предложили создать «Индекс дружелюбия» школ, отражающий уровень психологической безопасности и комфортности образовательной среды, на основе ежегодных анонимных опросов среди учеников, сообщает РИА Новости .

Соответствующее обращение на имя главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова направили депутаты от фракции «Новые люди» Ксения Горячева, Ярослав Самылин и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Согласно документу, полученные данные позволят сформировать «индекс дружелюбия» школы, который отражает уровень психологической безопасности и комфортности образовательной среды. Разработка «Индекса дружелюбия» станет эффективным инструментом для раннего выявления и предотвращения случаев травли. Ученики смогут анонимно сообщать о проблеме, органы власти будут принимать проактивные меры по улучшению психологического климата в школах.

По мнению парламентариев, Сбор данных можно проводить через портал «Госуслуги», что гарантирует анонимность, точность и сопоставимость информации.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября обществознание продолжится с 9 по 11 классы, из школьной программы восьмых классов его исключат.

