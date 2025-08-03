В Госдуме предложили сократить зимние выходные в пользу дачного сезона

Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия — За правду», предложил пересмотреть распределение новогодних каникул, выступив за перенос части зимних выходных на май, сообщает РИА Новости .

Политик аргументирует это тем, что длинные январские праздники менее востребованы, чем возможность отдыха в дачный сезон.

«Сейчас люди вынуждены проводить много времени дома зимой, тогда как в мае, когда начинается активный дачный сезон, выходных катастрофически не хватает», — пояснил свою позицию Миронов.

Он отметил, что оптимальным решением было бы сокращение 12-дневных новогодних каникул с перераспределением освободившихся дней на весенне-летний период.

При этом политик осторожно высказался о предложении ввести дополнительный выходной 1 сентября.

Согласно утвержденному графику на 2026 год, новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 11 января, а майские выходные будут разделены на два периода: с 1 по 3 и с 9 по 11 мая.