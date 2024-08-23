В Госдуме предложили SHAMAN направить гонорар пострадавшим от паводков

В Госдуме предложили певцу Ярославу Дронову, известному как SHAMAN, направить многомиллионный гонорар за выступление в Оренбурге пострадавшим от паводков, сообщает РИА Новости .

В частности, с таким предложением выступила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Она отметила, что ей, как депутату от региона, поступают жалобы жителей Оренбурга, которые возмущены тратами на праздник на фоне разрушений из-за весеннего паводка.

Останина направила певцу обращение. В нем она призвала артиста «не допускать обстоятельств, при которых его вовлекают в различного рода ситуации, вызывающие крайнюю степень раздражения и недовольства». Останина посоветовала направить гонорар пострадавшим от паводков.

Ранее стало известно, что городские власти выделили 16 млн рублей на оплату выступления SHAMAN на Дне города. Останина отреагировала на это и посчитала такую трату нецелесообразной.