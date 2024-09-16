В Госдуме предложили сажать в тюрьму за дипфейки

В России рассмотрят законопроект о наказании за преступления с дипфейками

В Госдуме России рассмотрят законопроект о наказании за преступления с дипфейками, пишет RT .

Согласно законодательной инициативе, наказанию подлежит клевета, совершённая с использованием изображения или голоса потерпевшего. За преступление предлагают штрафовать до 1,5 млн рублей или лишать свободы на срок до двух лет.

За мошенничество с использованием подменных биометрических данных может грозить штраф до 400 тыс. рублей или лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее сообщалось о новой схеме аферистов, которые предлагают установить «специальное приложение Минздрава».