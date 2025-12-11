В Госдуме предложили разрешить жильцам решать, какие заведения будут в их доме

Депутаты Госдумы направили письмо министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением позволить жильцам многоквартирных домов путем голосования решать, какие магазины и заведения будут располагаться в нежилых помещениях на первом этаже здания, сообщает ТАСС .

Авторами инициативы являются депутаты от партии «Новые люди» Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Дмитрий Певцов.

Согласно действующему законодательству, собственники помещений могут перевести квартиру в нежилой фонд, но если помещение уже признано коммерческим, его можно сдавать в аренду без согласования с соседями, при соблюдении санитарных норм. Жители не могут влиять на выбор профиля бизнеса в доме, что приводит к неудобствам из-за шума от баров, кальянных, саун и круглосуточных магазинов.

«Предлагаем рассмотреть возможность внесения изменений в Жилищный кодекс РФ, предоставив общему собранию собственников право согласовывать виды разрешенной коммерческой деятельности в нежилых помещениях дома. Такой механизм может быть реализован в формате превентивного согласования», — указано в тексте письма.

Парламентарии уверены, что нововведение позволит предотвращать конфликты на раннем этапе и усилит ответственность бизнеса перед местным населением.

Ранее стало известно, что в Госдуме выступили против онлайн-продажи алкоголя через маркетплейсы. Эксперимент, предложенный Минцифры и поддержанный отечественными виноделами, вызвал резкую критику среди депутатов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.