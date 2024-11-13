В Госдуме предложили разрешить расходовать маткапитал на лечение

Депутаты Госдумы предложили разрешить расходовать маткапитал на лечение ребенка и его родителей, если необходимые услуги не предоставляются по полису ОМС, сообщают « Известия ».

Предложение направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В ряде субъектов РФ уже разрешили использовать средства региональных маткапиталов на лечение детей. Например, в Петербурге материнский капитал можно тратить на лечение зубов и зрения, в Ростовской и Томской областях и ЯНАО — на любые медуслуги по назначению врача.

Отмечается, что многие семьи испытывают финансовые трудности, когда нужно оплатить дорогостоящее лечение.

Ранее сообщалось, что материнский капитал — один из самых распространенных способов государственной поддержки семьи, материнства и младенчества. Его использование при покупке недвижимости накладывает ряд обязательств.