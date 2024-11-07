Жителям Подмосковья рассказали о выделении долей в жилье, купленном маткапиталом

Материнский капитал — один из самых распространенных способов государственной поддержки семьи, материнства и младенчества. Его использование при покупке недвижимости накладывает ряд обязательств. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В частности, необходимость выделить доли детям в этой квартире.



Если жилье приобрели на ипотечный кредит, а маткапитал использовался в качестве первого взноса или для погашения части кредита, то закон требует выделить доли в течение 6 месяцев после погашения кредита и снятия обременения с квартиры.

Что такое долевая собственность?

Долевая собственность — это жилье с определением равных или неравных долей для каждого собственника.

Долевая собственность, в отличие от общей, дает право всем совладельцам пользоваться своей долей имущества без согласия остальных собственников недвижимости.

Кому нужно выделить доли в квартире, купленной с использованием маткапитала?

Выделение долей в квартире детям (в том числе совершеннолетним) является обязательным условием при приобретении жилья с помощью средств маткапитала.

Выделение долей детям при покупке с ипотекой/без ипотеки:

С ипотекой — выделение долей возможно только погашения кредита и снятия обременения с квартиры. Заемщиком может быть только один или оба родителя, ребенок получает право на часть имущества.

Без ипотеки — доли можно сразу оформить на детей по договору купли-продажи.

Что будет, если не выделить доли?

Выделять доли — обязанность по закону. За выполнением следит пенсионный фонд, прокуратура и органы опеки. Семье придется вернуть материнский капитал, если выяснится, что дети не получили свои доли.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.