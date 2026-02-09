В Госдуме предложили размещать на алкоголе устрашающие изображения
В Госдуме предложили дополнять этикетки на алкогольной таре устрашающими изображениями, информирующими о последствиях злоупотребления алкоголем, сообщает РИА Новости.
Одним из авторов этой инициативы стал председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Этикетки предлагается дополнить рисунками с графическим изображением болезней или пораженных внутренних органов.
Также предлагается указывать информацию о вреде алкоголя и противопоказанности для определенных категорий граждан.
Ранее врач-онколог и эксперт фонда «Онкологика» Маргарита Суетина рассказала, что примерно 4% всех онкологических заболеваний в мире связаны с употреблением алкоголя.
Она отметила, что еще в 1988 году Международное агентство по изучению рака классифицировало алкогольную продукцию как канцерогены первой группы. Увеличение количества и частоты употребления алкоголя прямо пропорционально повышает вероятность развития рака.
