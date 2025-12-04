В Госдуме предложили поддержать пенсионеров к Новому году

сегодня в 06:52

В Госдуму внесут законопроект о 13-й пенсии к Новому году

Депутаты от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым предложили ежегодную доплату пенсионерам в размере не ниже 1,5 прожиточного минимума (около 22,8 тыс. рублей в 2025 году), сообщает РИА Новости .

Выплата должна производиться в конце декабря, чтобы помочь пожилым людям подготовиться к праздничным расходам, указано в инициативе.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предлагал ввести аналогичную выплату в размере 5 тысяч рублей.

В случае принятия изменения вступят в силу с начала 2026 года.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.