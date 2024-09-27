В Госдуме предложили оставлять мальчиков с отцами при разводе родителей

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов предложил оставлять мальчиков, которым больше 8 лет, с отцами, если родители развелись. Он считает, что таким образом удастся решить проблему с неуплатой алиментов, сообщает «ФедералПресс» .

По словам парламентария, ни один мужчина в здравом уме не станет требовать от женщины выплаты алиментов. Это приведет к увеличению рождаемости и сокращению числа разводов. Все это возможно будет реализовать без затрат из государственного бюджета.

Кузнецов убежден, что в подходе к данному вопросу нет нужды изобретать что-то новое — гораздо разумнее обратиться к русским обычаям, где воспитанием подрастающих мальчиков занимались их отцы.

«Мальчиков должны воспитывать мужчины. Это нужно самим мальчикам. Утверждаю, как отец трех пацанов», — заключил парламентарий.

Ранее судебные приставы взыскали более 500 тыс. рублей долга по алиментам с жительницы Московского региона. После развода несовершеннолетний ребенок остался с отцом.