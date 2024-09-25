Свыше 560 тыс рублей задолженности по алиментам взыскали с жительницы Подмосковья

Более полумиллиона рублей задолженности по алиментам взыскали судебные приставы с жительницы Подмосковья, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

После развода несовершеннолетний ребенок остался жить с отцом. И если поначалу мать так или иначе присутствовала в жизни сына, то со временем перестала принимать какое-либо участие в его воспитании и содержании. В связи с чем суд вынес решение о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

В Подольском районном отделе судебных приставов ГУФССП России по Московской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданки алиментных платежей в размере ¼ части всех видов дохода, а также принято заявление от взыскателя о расчете задолженности.

Судебный пристав-исполнитель вызвал должницу в отдел судебных приставов. В ходе личного приема женщина была ознакомлена с постановлением о возбуждении исполнительного производства и размером задолженности по алиментным платежам, которая составляла порядка 1,2 млн рублей. Также судебный пристав вручил должнице предупреждение об административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ.

В рамках исполнительного производства сотрудник службы направил работодателю гражданки постановление об обращении взыскания текущих алиментных платежей и задолженности по алиментам на заработную плату. Согласно нормам действующего законодательства с должницы начали удерживать 70% ее заработка, 25% из которых составляли текущие алиментные платежи и 45% шли на погашение образовавшейся задолженности. В результате исправных удержаний задолженность по алиментам была погашена, однако далее текущие алиментные платежи женщина платила недолго. Должница уволилась, о своем новом месте работы не сообщила и перестала выходить на связь как с приставами, так и со взыскателем. В результате вновь образовалась алиментная задолженность в размере 565 тысяч рублей.

В ходе исполнительных действий судебный пристав применил к должнице комплекс мер принудительного взыскания: произвел арест ее банковских счетов, вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства, а также ограничил женщину в праве выезда за пределы Российской Федерации.

В связи с тем, что гражданка в службу судебных приставов не являлась, длительное время скрывалась и по месту жительства не установлена, по инициативе ГУФССП России по Московской области должница и ее имущество были объявлены в исполнительный розыск. В результате исполнительно-розыскных мероприятий было установлено, что в другом субъекте Российской Федерации в собственности у должницы имеется недвижимое имущество.

С целью взыскания алиментных платежей судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении выявленного имущества должницы. Именно эта мера принудительного исполнения судебного решения стала решающей в вопросе погашения полумиллионной задолженности по алиментам.

После поступления денежных средств на депозитный счет службы, судебные приставы перечислил взыскателю более 565 000 рублей.

Исполнительное производство по взысканию текущих алиментных платежей находится на контроле сотрудников службы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.