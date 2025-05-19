В Госдуме предложили делать прибавку к пенсии за всех иждивенцев

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале рассказал, что внес в парламент законопроект, по которому предлагается отменить действующее ограничение на число иждивенцев в семье, за которых делают прибавку к страховой пенсии.

Он напомнил, что пенсионерам дают повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии за всех членов семьи, которые считаются нетрудоспособными и пребывают на иждивении. Но количество таких членов семьи не должно ограничиваться тремя, как сейчас.

Новый законопроект в случае принятия снимет искусственное ограничение, отметил Нилов.

«Сколько членов семьи есть на иждивении, столько и прибавки к пенсии», — подчеркнул народный избранник.

Ранее Нилов сказал, что образование для детей мигрантов должно быть платным. Также он считает, что нужно уменьшить количество попыток сдать экзамен по русскому языку.