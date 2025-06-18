В Госдуме предлагают запретить женщинам рассказы о путешествиях с мужчинами
Фото - © Медиасток.рф
Член Госдумы Андрей Свинцов выступил с инициативой о запрете рекламы эскорт-услуг и заявил, что продвижение «аморального образа жизни» стало следствием разрушения традиционных российских ценностей западными врагами. По его словам, контент, восхваляющий жизнь эскортниц, оказывает пагубное влияние на молодое поколение, сообщила «Газета.ru».
«Выступать на подкастах и пропагандировать такой порочный образ жизни, как эскорт богатых мужчин молоденькими девочками, а мужчины, как правило, далеко не молодые, это, я считаю, недопустимо. И все это связано с тем, что наши западные враги системно разрушают наши традиционные ценности, все то, что изначально объединяло нашу страну. Сейчас молодежь слишком много увлечена социальными сетями, проводит в смартфонах от четырех до восьми часов ежедневно и фактически имеет цифровую зависимость. И через эти цифровые платформы, через соцсети, через подкасты, через видеосервисы доносится такая информация, которая выгодна для одурманивания нашей молодежи да и уже достаточно взрослого поколения — 25-30 лет», — заявил Свинцов.
Он отметил, что с такой прямой или скрытой пропагандой необходимо бороться. Именно поэтому депутат предлагает запретить рекламу эскорт-услуг, а также ограничить доступ сериалов, пропагандирующих «красивую жизнь» эскортниц, на платформах онлайн-кинотеатров.
Свинцов назвал истории женщин о поездках на курорты с разными мужчинами «скрытой проституцией», однако подчеркнул, что запрет на внебрачные отношения не рассматривается.
«Государство не должно вмешиваться в личную жизнь, и оно это не делает. Речь не идет о запрете женщинам встречаться с мужчинами, и наоборот. Речь идет о запрете пропаганды, то есть, если в интервью женщина говорит: „Да, я живу со своим любимым молодым человеком, но у нас брак пока не оформлен или, может быть, вообще мы решили его не оформлять“ — в этом ничего преступного я не вижу. А если она рассказывает, что она раз в неделю ездит на дорогие курорты с разными мужчинами, которые платят ей за это деньги — это является либо открытой, либо завуалированной проституцией. Именно об этом контенте мы и говорим, который должен быть запрещен», — сказал он.
Парламентарий обратил внимание на рост подкастов, где женщины делятся опытом жизни за счет мужчин: сопровождением на мероприятия и помощью в личных делах.
Депутату резко ответила балерина Анастасия Волочкова, заявив, что у того «недостаток секса».