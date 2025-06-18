В Госдуме предлагают запретить женщинам рассказы о путешествиях с мужчинами

Член Госдумы Андрей Свинцов выступил с инициативой о запрете рекламы эскорт-услуг и заявил, что продвижение «аморального образа жизни» стало следствием разрушения традиционных российских ценностей западными врагами. По его словам, контент, восхваляющий жизнь эскортниц, оказывает пагубное влияние на молодое поколение, сообщила «Газета.ru» .

«Выступать на подкастах и пропагандировать такой порочный образ жизни, как эскорт богатых мужчин молоденькими девочками, а мужчины, как правило, далеко не молодые, это, я считаю, недопустимо. И все это связано с тем, что наши западные враги системно разрушают наши традиционные ценности, все то, что изначально объединяло нашу страну. Сейчас молодежь слишком много увлечена социальными сетями, проводит в смартфонах от четырех до восьми часов ежедневно и фактически имеет цифровую зависимость. И через эти цифровые платформы, через соцсети, через подкасты, через видеосервисы доносится такая информация, которая выгодна для одурманивания нашей молодежи да и уже достаточно взрослого поколения — 25-30 лет», — заявил Свинцов.

Он отметил, что с такой прямой или скрытой пропагандой необходимо бороться. Именно поэтому депутат предлагает запретить рекламу эскорт-услуг, а также ограничить доступ сериалов, пропагандирующих «красивую жизнь» эскортниц, на платформах онлайн-кинотеатров.

Свинцов назвал истории женщин о поездках на курорты с разными мужчинами «скрытой проституцией», однако подчеркнул, что запрет на внебрачные отношения не рассматривается.

«Государство не должно вмешиваться в личную жизнь, и оно это не делает. Речь не идет о запрете женщинам встречаться с мужчинами, и наоборот. Речь идет о запрете пропаганды, то есть, если в интервью женщина говорит: „Да, я живу со своим любимым молодым человеком, но у нас брак пока не оформлен или, может быть, вообще мы решили его не оформлять“ — в этом ничего преступного я не вижу. А если она рассказывает, что она раз в неделю ездит на дорогие курорты с разными мужчинами, которые платят ей за это деньги — это является либо открытой, либо завуалированной проституцией. Именно об этом контенте мы и говорим, который должен быть запрещен», — сказал он.

Парламентарий обратил внимание на рост подкастов, где женщины делятся опытом жизни за счет мужчин: сопровождением на мероприятия и помощью в личных делах.

Депутату резко ответила балерина Анастасия Волочкова, заявив, что у того «недостаток секса».