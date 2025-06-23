В Госдуме предлагают устанавливать пандусы на всем пути до квартир колясочников

Заместитель председателя думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко в беседе заявил, что подъемные устройства и пандусы для людей с ограниченными возможностями должны быть доступны не только у входа в дом, но и на всем пути до квартиры. Об этом сообщила «Газета.Ru» .

«Очевидно, что многие нынешние нормы „доступной среды“ устарели и не соответствуют окружающей действительности. Их вполне можно пересмотреть. Вижу жизнеспособным предложение давать распоряжение об установке пандуса вместе с предоставлением инвалидной коляски. Сейчас государство может ее предоставить на основании индивидуальной программы реабилитации. А подъемники устанавливаются только в том случае, если это отдельно дополнительно прописано в ИПР», — пояснил Аксененко.

Депутат считает, что вполне оправданно и возможно одновременное предоставление коляски с установкой пандуса или подъемника не только к подъезду, но и по всему пути до квартиры. Это было бы справедливо и увело бы от бюрократических проволочек.

Как подчеркнул Аксененко, для более ответственного выполнения норм требуется введение персональной ответственности с четким распределением обязанностей между исполнителями на каждом этапе работ.

Пока же, по словам депутата, существует возможность перекладывать обязательства, и фактически привлекать к ответственности оказывается некого.