В Госдуме подготовят проект закона о госпитальных школах

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала, что депутаты ГД вместе с министерствами здравоохранения и просвещения ведут подготовку к внесению законопроекта о госпитальных школах, сообщает РИА Новости .

Она пояснила, что госпитальная школа предназначена для ребят, которые свыше 21 дня находятся в больнице.

«Во многих регионах уже открыты так называемые „госпитальные школы“. Однако проблема заключается в отсутствии единого федерального регламента, регулирующего их открытие и деятельность», — сказала Буцкая.

Она добавила, что финансирование в стране на данные цели предусмотрено. Россия гарантирует каждому школьнику бесплатное образование, и деньги на это выделены. Поэтому сейчас ключевой вопрос: как обеспечить не только открытие подобных школ, но и их постоянную и эффективную работу. Для этого и нужен отдельный закон.

Как уточнила депутат, каждый год через медучреждения в стране проходит около 6 млн детей, из них примерно 400 тыс. находятся на лечении более 21 дня. Также есть около 60 диагнозов и состояний, которые требуют длительного лечения, многие из них не ограничивают подвижность ребенка.

Как считает парламентарий, для таких детей учеба будет не столько обязанностью, сколько элементом лечения, а еще веры в то, что все будет хорошо.