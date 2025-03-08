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В Госдуме перечислили соцвыплаты, которые выросли в 2025 году

В 2025 году увеличился размер социальных выплат, которые получают россияне в период болезни или пребывания в декретном отпуске. Индексация произведена по больничным листам, пособиям по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет, рассказал ТАСС член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Максимальные суммы страховых выплат в этом году выросли в 1,4 раза. Например, раньше предельная цифра в рамках больничного листа была равна 4,1 тыс. рублей в сутки. В 2025 году она выше — около 5,6 тыс. рублей.

Выросли пособия по беременности и родам. Максимальный размер выплаты увеличился до 794 тыс. рублей, минимальный стал составлять 103 тыс.

Предельная сумма пособия по уходу за ребенком в 2025 году выросла до 69 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что максимальный размер пособия по безработице в России превысит 15 тыс. рублей.