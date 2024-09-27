В Госдуме опровергли информацию о запрете двойного гражданства для россиян

Первый зампред комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин опроверг информацию о якобы запрете двойного гражданства для россиян. По его словам, это противоречит Конституции РФ, сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

Затулин заявил, что первый раз слышит об этой информации. Он подчеркнул, что такое решение создаст проблемы для соотечественников, проживающих в других странах, и тех, кто хочет получить гражданство РФ.

«А те обстоятельства, связанные с двойным гражданством, продиктованные обострением международной обстановки и так далее… Необходимо купировать, прибегая к запрету гражданства, которое у нас вообще-то гарантировано Конституцией. Нам придется вносить изменения в этом случае», — заявил Затулин.

Ранее в Сети появилась информация, что Госдума рассмотрит вопрос запрета двойного гражданства для россиян. Якобы депутаты планировали внести изменения в закон страны о гражданстве.

Ранее стало известно, что украинцы, находящиеся за рубежом, отказываются от украинского гражданства. По словам депутата украинского парламента Николая Княжицкого, сотни тысяч таких заявлений находятся в посольствах Украины.