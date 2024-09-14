В Раде сообщили о массовом отказе украинцев от гражданства за рубежом

Украинцы, находящиеся за рубежом, отказываются от украинского гражданства. По словам депутата украинского парламента Николая Княжицкого, сотни тысяч таких заявлений находятся в посольствах Украины, пишет ТАСС .

За последние полгода с Украины выехало 400 тыс. человек. По словам депутата, украинцы, которые живут в Германии, получают «серые паспорта», те, кто давно находятся за рубежом, получили двойное гражданство.

«И мы имеем реальную демографическую катастрофу», — отметил он.

Ранее Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал законным решение местного главка МВД о прекращении российского гражданства у уроженца Украины Евгения В.