В Госдуме обсуждают методы борьбы с деструктивным контентом в видеоиграх

Вячеслав Володин: вопрос о запрете видеоигр в России не стоит

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что общество особенно волнует тема деструктивного контента в видеоиграх и интернете. Методы борьбы с ним обсуждаются среди депутатов, учителей и родителей.

По словам Володина, проведенный опрос показал, что 71% респондентов хотят оградить детей от сюжетов, которые содержат насилие и агрессию, а также навязывание чуждых стране ценностей. Мнение каждого человека было услышано.

«Ряд медиаресурсов заявил о возможном полном запрете видеоигр. Сразу хочу подчеркнуть — об этом речи не идет», — написал Володин в Telegram-канале.

Он напомнил, что число нападений школьников на учащихся и учителей в последние годы увеличилось. Такие поступки были спровоцированы участием детей в видеоиграх. У них попросту стирается грань между реальным и виртуальным миром.

«Тема заинтересовала многих моих коллег. Планируем подключить к обсуждению законопроекта родительское сообщество, учителей, экспертов, представителей отрасли, психологов и всех заинтересованных. Решение, на которое выйдем, должно обязательно носить сбалансированный характер», — добавил председатель Госдумы.

Володин подчеркнул, что речь идет о защите детей от деструктивного контента и пропаганды информации, которая запрещена в России. Все это негативно влияет на психику. Более того, в стране важно разрабатывать собственный контент.

Ранее сообщалось, что правительство России планирует решать проблему, связанную с высокой учебной нагрузкой, которой подвергаются школьники. Власти осознают важность пересмотра учебной нагрузки в образовательных заведениях.