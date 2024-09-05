В Госдуме обсудили трудности, с которыми сталкиваются инвалиды при поиске работы

В России количество людей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся в трудоспособном возрасте, составляет 4,2 млн. Как считает председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев, условия для трудоустройства лиц с ОВЗ сейчас наиболее благоприятные, сообщает Общественная Служба Новостей .

Однако член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что в вопросе трудоустройства инвалидов есть проблемы. По ее словам, лишь около 27-28% людей с ограниченными возможностями здоровья получают работу, и это происходит в самых благоприятных для инклюзивности в трудовую деятельность регионах.

Тем не менее, Бессараб подчеркнула, что в настоящее время действуют программы, направленные на стимулирование работодателей. Они включают поддержку в виде оборудования, специальных выплат, помощи в оснащении рабочих мест и наставничества.

Однако даже в наиболее динамично развивающихся компаниях, вопреки квотированию рабочих мест, складывается ситуация, когда к квотам относятся не с должной ответственностью, отметила Бессараб. Работодателей смущают предоставляемые людям с инвалидностью льготы, а также повышенный государственный контроль.