В Госдуме назвал находку «Бабы-Яги» в московском офисе примером эффективности спецслужб

Первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев заявил, что нахождение в столичном офисе беспилотника «Баба-Яга» свидетельствует, что спецслужбисты показывают эффективную работу по борьбе с терроризмом. По его словам, в этом направлении российские спецслужбы явно начали работать активнее, сообщает NEWS.ru .

Вместе с этим законодатель заявил, что, на его взгляд, российское общество еще будет слышать о попытках проведения терактов в стране, в том числе с применением беспилотников. В связи с этим Журавлев призвал сограждан проявлять бдительность и сообщать в уполномоченные органы, если они знают о готовящихся диверсиях.

«Сам факт того, что украинские дроны удается обнаружить до того, как они попадают по цели, и даже прежде того, как их запустили, уже о многом говорит», — уверен парламентарий.

Дрон «Баба-Яга», который обычно использует украинская армия, ранее нашли в офисе одной из компаний в Москве. Беспилотник находился в помещении на улице Партизанской. Предположительно, «Баба-Яга» принадлежала 30-летнему директору компании, занимающейся поставками телекоммуникационного оборудования. Аппарат изъяли сотрудники спецслужб.