В Госдуме нашли гигантского американского таракана

В стенах Госдумы нашли гигантского «шпиона» с двумя усами-антеннами. Им оказался большой американский таракан, сообщает SHOT.

Насекомое передвигалось по коридорам Государственной думы. Сначала его заметили в фойе, а потом в Малом зале.

Зоологи идентифицировали насекомое. Им оказался один из самых крупных в мире тараканов — американский. Длина — 5 сантиметров, а с усами — все девять.

Ранее таракан залез в ухо жителю Серпухова. Он обратился в больницу, чтобы ему помогли вытащить насекомое.