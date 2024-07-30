В Госдуме нашли гигантского американского таракана
SHOT: в коридорах Госдумы обнаружили американского «шпиона» с усами-антеннами
Фото - © Telegram-канал SHOT
В стенах Госдумы нашли гигантского «шпиона» с двумя усами-антеннами. Им оказался большой американский таракан, сообщает SHOT.
Насекомое передвигалось по коридорам Государственной думы. Сначала его заметили в фойе, а потом в Малом зале.
Зоологи идентифицировали насекомое. Им оказался один из самых крупных в мире тараканов — американский. Длина — 5 сантиметров, а с усами — все девять.
Ранее таракан залез в ухо жителю Серпухова. Он обратился в больницу, чтобы ему помогли вытащить насекомое.