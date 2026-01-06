В Госдуме напомнили об изменении срока оплаты ЖКУ

Срок оплаты ЖКУ с января 2026 года переносен на 15-е число

Оплату жилищно-коммунальных услуг за декабрь 2025 года необходимо произвести до 12 января 2026 года. Как пояснил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, это связано с тем, что стандартная дата 10 января выпадает на субботу, а пеней за просрочку в этот период начисляться не будет.

Депутат уточнил, что с нового года срок оплаты квитанций за ЖКУ будет перенесен с 10-го на 15-е число каждого месяца, однако в январе и феврале 2026 года переходный период: в феврале платеж нужно будет внести до 10 февраля.

Аксененко также напомнил, что в праздничные дни некоторые отделения банков и почты могут быть закрыты, что стоит учитывать при планировании платежей.

Ранее эксперты предупреждали об участившихся случаях мошенничества с квитанциями ЖКХ, когда злоумышленники рассылают фальшивые счета через мессенджеры и поддельные сервисы.

