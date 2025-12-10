В Госдуме хотят ввести ИИ-проверку детских игр после блокировки Roblox

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая выступила с инициативой проверить детские игры с помощью искусственного интеллекта. Делать это можно до попадания приложений в смартфоны детей, сообщает SHOT .

Буцкая предлагает эту инициативу, чтобы в будущем не допускать скандалов и запретов, как это было с Roblox. Если после проверки искусственного интеллекта родителям все же покажется, что приложение вредит ребенку, то проверять его будет настоящий эксперт.

Депутат Госдумы отметила, что в мире сейчас век искусственного интеллекта. Если бы осуществлялась предварительная ИИ-проверка игр, то в дальнейшем не понадобилось бы их запрещать. Россияне бы точно осознавали, что скачивают на смартфоны дети.

Роскомнадзор заблокировал Roblox 3 декабря. Причина в найденных в игровом пространстве материалах, в которых есть запрещенная в России информация.

