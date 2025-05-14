В городском парке Каширы установили еще один теннисный стол

Третий уличный стол для игры в настольный теннис на свежем воздухе установили в городском парке Каширы. Столы для игры в теннис расположены возле волейбольной площадки, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Новый стол изготовлен из высококачественного белого цемента с прочным армирующим каркасом внутри, а также с применением натурального заполнителя — белого мрамора. Новое оборудование выполнено с учетом размеров, отвечающих мировым стандартам, а поверхность столов идеально отполирована.

«Увеличили игровую зону по просьбе наших жителей. Воспользоваться ими можно абсолютно бесплатно, ракетки и мячи выдают в пункте проката. На площадку провели дополнительный свет, а в скором времени будут установлены скамейки», — поделилась директор городского парка Олеся Кожадей.

Напомним, что аналогичные современные столы уже установлены в парке «Дубовая роща» в микрорайоне Ожерелье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.