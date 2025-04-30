В городе Рошале открыли обновленный офис Сбера

Обновленный офис Сбера открылся по адресу: г. Рошаль, ул. Свердлова 20/26. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации. Появились игровая зона для детей. В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров Сбера. Церемония открытия прошла при участии управляющего Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олега Осипова и главы муниципального округа Шатура Николая Прилуцкого.

«Сегодня мы открыли новый офис Сбера в городе Рошале, оснащенный современными технологиями. Это важный этап развития нашего банка в регионе, направленный на повышение качества обслуживания и создание еще более комфортных условий для жителей города. Мы уверены, что новый офис станет удобным местом для решения всех финансовых и нефинансовых вопросов наших клиентов», — отметил управляющий Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Осипов.

В обновленном офисе Сбера можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, оформить сим-карты с выгодными тарифами, подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по программам страхования, приобрести умные устройства SberDevices и устройства умного дома Sber — музыкальные колонки SberBoom и SberBoom Mini, SberTV, умные ТВ-приставки SberBox.

«Хотя банковские офисы чаще пользуются спросом у жителей старшего возраста, а молодежь предпочитает все делать через телефон, открытие современного отделения важно для всех. Время от времени консультация специалиста требуется каждому, и получить ее приятнее в самых современных условиях», — подчеркнул глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.