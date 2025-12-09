В Горках Ленинских завершается ремонт врачебной амбулатории

Во врачебной амбулатории поселка Горки Ленинские подмосковного Ленинского городского округа подходит к завершению ремонт педиатрического отделения, который проводится впервые с момента открытия учреждения в 2006 году, сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

Специалисты уже выполнили основные работы и готовятся к расстановке новой мебели.

«В рамках обновления детского крыла полностью заменены напольные покрытия, покрашены стены в соответствии с брендбуком медицинских учреждений, обновлены потолки и входная группа. Установлены новые двери во всех помещениях, отремонтированы ступени и оборудован удобный пандус для маломобильных пациентов. Уже завезена вся необходимая мебель для педиатрического отделения: стулья, столы, кресла, диваны и кушетки. В ближайшее время бригада приступит к ее расстановке», — отметил заведующий амбулатории Мурад Курбанмагомедов.

Уточняется, что полное завершение ремонта планируется до конца декабря 2025 года. Работы проводятся в рамках комплексной модернизации амбулатории, в ходе которой были полностью обновлены 10 кабинетов. Также, была произведена закупка более 35 единиц новой мебели, среди которых стулья, кресла и диваны.

В пресс-службе добавили, что обновленное терапевтическое отделение уже функционирует в полном объеме. Здесь проводят прием терапевты, педиатры, работают кабинеты забора крови и гинеколога. В рамках реконструкции здесь полностью заменили напольные и потолочные покрытия, установили современные двери и создали функциональные рабочие зоны. Особое внимание было уделено доступности: входная группа стала значительно шире, оборудована пандусами и перилами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.