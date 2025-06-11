В гимназии № 7 Чехова стартовала летняя смена

В гимназии №7 м. о. Чехов началась летняя смена. Ребят поприветствовали первый заместитель главы м. о. Чехов Денис Разуеваев и председатель совета депутатов м. о. Чехов Галина Козина, сообщает пресс-служба администрации округа.

Юным жителям Чехова подготовили викторины, творческие задания и спортивные активности.

Сюрпризом для них стало выступление хип-хоп коллектива HOT DANCE COMMUNITY, который стал победителем отборочного этапа фестиваля «Город танцует в парках».

Летняя смена продлится с 10 июня до 9 июля. За это время дети не только отдохнут, но и проведут время с пользой.

Всего в Чехове организовано 25 лагерей дневного пребывания на базе школ для 560 учеников в возрасте от 7 до 12 лет. Площадки работают до 9 июля.

Для ребят от 12 до 15 лет открыты 17 профильных лагерей до 30 июня. Здесь 200 человек примут участие в различных активностях.

Особое внимание в этом году будет уделено патриотическому воспитанию и работе с молодежью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.