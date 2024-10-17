В гимназии № 5 Сергиево-Посадского округа проверили качество питания школьников

Заместитель главы — начальник управления образования администрации Сергиево-Посадского городского округа Ольга Дударева проконтролировала соблюдение требований Роспотребнадзора и меню. Она подчеркнула важность соблюдения чистоты в столовой, а также подчеркнула, что пища должна быть горячей и вкусной, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Во-первых, здесь должно быть чисто. Во-вторых должна быть горячая пища. Ну и, конечно, аппетит детей — чтобы дети ели то, что им дают и чтобы было вкусно. И самое главное — чтобы наши дети не были голодными на уроках», — сказала Ольга Дударева

Питание в школах сбалансировано и расписано на 10 дней вперед, с учетом пользы блюд. В меню могут вноситься изменения по пожеланиям учащихся. Родители активно участвуют в контроле качества питания в рамках проекта «Родительский контроль», оставляя отзывы в специальном журнале.

В Сергиево-Посадском городском округе порядка 30 школ, в которых обеспечивают питанием свыше 20 тысяч детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.