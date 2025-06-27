В гимназии № 4 Одинцовского округа появится медиакласс

Одинцовская гимназия № 4 подписала соглашение о сотрудничестве с агентством информационных систем общего пользования «Подмосковье». Кураторами нового медиакласса станут продюсеры и известные журналисты, которые работают в различных медиа Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сейчас сфера медиа очень востребована. Мы провели опросы среди родителей и детей, учли все их мнения. У нас впервые открывается медиакласс», — рассказала директор Одинцовской гимназии № 4 Ирина Кузнецова.

Ученики медиакласса познакомятся с профессией журналиста, для них пройдут мастер-классы и встречи с ведущими медиаперсонами.

«С 1 сентября мы с вами, кто пойдет в 10-й класс, станем стратегическими партнерами. Тех, кто выберет медиакласс, мы будем поддерживать как наставники. Наши корреспонденты и продюсеры помогут вам узнать эту профессию», — отметила заместитель директора ГАУ Московской области «Агентство информационных систем общего пользования «Подмосковье», руководитель проекта «Собкоры РИАМО» Ксения Карцева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.