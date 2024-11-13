В гимназии № 4 Лыткарина родители проверили, чем питаются их дети

В рамках губернаторского проекта «Родительский контроль» каждый родитель может посетить школу, проверить качество и организацию питания. Во втором учебном модуле в гимназии № 4 Лыткарина прошли плановые рейды родительского контроля за организацией питания обучающихся. Школьные столовые двух учебных корпусов посетили родители 5-11 классов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе контроля было проверено соответствие реализуемых блюд утвержденному меню, соблюдение обучающимися правил личной гигиены, санитарное состояние обеденных залов, соблюдение графика приема пищи. Было отмечено, что рацион питания соответствует меню, процесс приготовления блюд организуется в соответствии с технологическими картами и требованиями к здоровому питанию.

«По результатам проверки были составлены оценочные листы в журнале контроля. После сеансов дегустаций родители оставили отзывы в журнале «Моя школа». Замечаний к организации питания нет», — отметили в гимназии № 4.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.