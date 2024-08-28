В гимназии № 1 Волоколамска создадут класс для обучения основам управления БПЛА

В гимназии № 1 Волоколамска готовят учебный класс и полетные зоны для обучения основам управления беспилотными средствами. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Федеральная образовательная программа по обучению управлению беспилотными авиационными системами стартует по всей России с начала нового учебного года, и гимназия № 1 — первая в Волоколамском городском округе, где эта программа будет реализована.

Подготовка заняла почти год. Осенью сотрудники гимназии готовили необходимые документы, в ноябре их направили вместе с заявкой на участие, и в конце 2023 года получили подтверждение.

Коллектив из 4 преподавателей гимназии несколько месяцев изучал теорию, после чего отправился в Калугу, где в Национальном технопарке профессионального образования получал уже практические навыки.

Сейчас в стенах гимназии полным ходом идет подготовка учебного класса. Здесь дети смогут освоить практически полный цикл обращения с беспилотниками: сборка, программирование, тестирование, управление, ремонт.

«Думаю, что у детей беспилотные аппараты вызовут большой интерес. Они этим живут, для них это настоящее», — рассказывает преподаватель гимназии Оксана Сизых.

Для оснащения класса уже закупили мебель, инструмент, оборудование для пайки, изготовления деталей, ноутбуки и многое другое, и коллектив гимназии с интересом открывает коробки, предвкушая учебный процесс.

«В первую очередь это для наших детей, им это очень интересно. В процессе [обучения] мы и сами заинтересовались. Надеюсь, в дальнейшем нам это пригодится. Здесь расширяются возможности. Мы сами сможем их собирать, паять, программировать, летать, участвовать в различных конкурсах, представлять наш округ уже на более высоком уровне», — поделилась перспективами Оксана Сизых.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.