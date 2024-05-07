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Военный эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала считает, что российская армия может вынудить ВСУ все дальше вплоть до Краматорска, сообщает РИА Новости .

«Я вижу опасность того, что украинцам придется отступить вплоть до Краматорска», — заявил Масала в интервью немецкой газете Die Zeit.

Он подчеркнул, что киевские боевики находятся в критическом положении, а российская армия сделает все возможное для начала наступления до прибытия на Украину американской военной помощи.

Военный эксперт добавил, что в обозримом будущем весь Донбасс окажется под контролем России, если Киев не сможет изменить ситуацию.

Ранее стало известно, что власти США активизировали усилия по поиску альтернативы президенту Украины Владимиру Зеленскому. При этом новый украинский лидер должен быть готов продолжать боевые действия с РФ.