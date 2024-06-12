В Германии предложили отправлять женщин на обязательную военную службу

Немецкие политики заявили о необходимости как можно скорее ввести в Германии военную службу для женщин, сообщает РИА Новости .

«Я думаю, что в наше время мы больше не можем делать различия между полами», — заявил зампредседателя фракции блока ХДС/ХСС в бундестаге Йохан Вадефуль в интервью местной газете Zeit.

Он подчеркнул, что военная служба для женщин должна начаться в максимально короткие сроки.

Эксперт ХДС Серап Гюлер также поддержал данную инициативу.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что к 2029 году возможная война не должна стать сюрпризом для страны. Он подчеркнул, что подготовку к ней необходимо начинать в текущее время.