Писториус: к 2029 году Германия должна быть готова к возможной войне

МО ФРГ: Германию за 5 лет нужно подготовить к возможной войне

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что к 2029 году возможная война не должна стать сюрпризом для его страны, подготовку к ней нужно начинать в текущее время, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Focus.

«Мы должны быть к 2029 году способны воевать. Три темы при этом имеют центральное значение — кадры, техника и финансы», — заявил Писториус.

При этом министр обороны Германии считает, что Берлин должен продолжать оказывать военную помощь Киеву, так как для страны это выгоднее, чем достижение Россией всех поставленных целей на специальную военную операцию.

Писториус также отметил, что Россия уже давно перешла на военную экономику и продолжает вооружать страну, а Германии только предстоит этим заняться.

Ранее Берлин заявил, что готов ежегодно помогать Украине на сумму в 15 млрд евро. До конца 2024 года власти планируют направить Киеву дополнительную финансовую помощь в размере 3,8 млрд евро.