В Германии назвали обмен заключенными двойной победой Путина

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Обмен заключенными, которые состоялся в четверг, стал двойной победой российского президента Владимира Путина, так как Россия, якобы, смогла навязать Западу свои условия, сообщают « Известия » со ссылкой на немецкую газету Die Welt .

В публикации говорится, что это историческая сделка.

«Но это двойная победа Путина. Теперь Кремль диктует условия Западу», — говорится в тексте.

В статье также сообщается, что в будущем это событие может создать опасные условия.

Обмен заключенными состоялся в Анкаре. Борт доставил обратно в Россию восемь человек.

Ранее борт с иностранными гражданами, освобожденными Россией в ходе обмена заключенными, приземлился в аэропорту Кельна.