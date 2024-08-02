В Германии назвали обмен заключенными двойной победой Путина
Обмен заключенными, которые состоялся в четверг, стал двойной победой российского президента Владимира Путина, так как Россия, якобы, смогла навязать Западу свои условия, сообщают «Известия» со ссылкой на немецкую газету Die Welt.
В публикации говорится, что это историческая сделка.
«Но это двойная победа Путина. Теперь Кремль диктует условия Западу», — говорится в тексте.
В статье также сообщается, что в будущем это событие может создать опасные условия.
Обмен заключенными состоялся в Анкаре. Борт доставил обратно в Россию восемь человек.
Ранее борт с иностранными гражданами, освобожденными Россией в ходе обмена заключенными, приземлился в аэропорту Кельна.