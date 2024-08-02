Bild: Самолет с освобожденными Россией заключенными приземлился в Германии

Борт с иностранными гражданами, освобожденными Россией в ходе обмена заключенными, приземлился в аэропорту Кельна, сообщает Bild .

По данным издания, прибывших в аэропорту встретит канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он отметил, что переговоры по обмену длились несколько месяцев.

По его словам, незадолго до этого во время телефонного разговора президент США Джо Байден поблагодарил его за работу над обменом.

До этого в аэропорт «Внуково-2» приземлился самолет с обменянными россиянами. Их встретил лично президент России Владимир Путин. Он сказал, что Родина всегда про них помнила и пообещал представить к государственным наградам.

Обмен состоялся в Анкаре. Борт доставил обратно в Россию восемь человек.